Brésil : la "mafia agricole" à l’assaut de la forêt de Rondônia

information fournie par France 24 • 03/12/2021 à 14:29

Encouragée par le président brésilien Jair Bolsonaro et les autorités locales qui souhaitent voir se développer une exploitation agro-industrielle intensive, une véritable "mafia agricole" s'empare de l'Amazonie. Dans l'État de Rondônia, des groupes organisés montent des campements de petits paysans, parfois de la taille d'une ville, au sein de parcs forestiers nationaux censés être protégés par la loi ou sur des terres volées aux peuples indigènes. Fanny Lothaire et Lena Lopes ont remonté la piste de cette mafia agricole, du petit paysan à qui l’on promet un lopin et un avenir, aux responsables politiciens qui tirent les ficelles de ces invasions.