Bras de fer franco-britannique sur la pêche : "Le résultat du Brexit, cette fausse liberté"

information fournie par France 24 • 02/11/2021 à 07:48

À la une de la presse, mardi 2 novembre, les premiers engagements de la COP26, qui se tient actuellement à Glasgow, en Écosse. Des engagements accueillis avec scepticisme par les écologistes, notamment. La poursuite du bras-de-fer entre la France et le Royaume-Uni sur la pêche. Une réunion des évêques de France, un mois après la publication du rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église. Et la tirade d’un sénateur républicain aux États-Unis sur le féminisme, la pornographie et les jeux vidéo.