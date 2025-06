BoursoLive / Société Générale : Introduction aux Produits de Bourse

information fournie par BoursoBank • 25/06/2025 à 15:45

Avec plus de 17 000 références disponibles, les produits de bourse offrent une palette d'opportunités particulièrement étendue. Ces véhicules d'investissement ouvrent de nouvelles perspectives : multiplier l'impact de ses convictions de marché, optimiser le couple rendement-risque de son portefeuille, ou simplement investir sur des indices et secteurs internationaux habituellement difficiles d'accès. Turbos, produits Bonus, Trackers...comment choisir le produit de bourse le mieux adapté à sa stratégie ? Dans le replay de ce webinaire qui s'est déroulé à l'occasion de la 5e édition du BoursoLive, Léa Jezequel, vendeuse en produits de bourse chez Société Générale, présente les trois grandes familles de ces instruments : produits à effet de levier, produits de rendement et produits d'indexation. Elle détaille leurs mécanismes, explique comment bien les utiliser et partage sa méthode pour construire une stratégie d'investissement efficace.