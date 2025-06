Boursolive / Au delà des préjugés, peut-on encore innover en Europe ?

information fournie par BoursoBank • 25/06/2025 à 17:35

On dit que les Etats-Unis innovent, que la Chine copie et que l'Europe réglemente. La formule est désormais bien connue et dessine le portrait d'une Europe championne des textes réglementaires, des directives et des injonctions mais peu capable de faire émerger l'économie de demain.

Est-ce vrai ? Aujourd'hui est-ce que l'Europe innove ? Comment peut-elle faire plus et mieux ? Comment ne pas manquer les prochains virages stratégiques ?

Pour répondre à toutes ces questions, étaient présents pour cette dernière table ronde de Boursolive diffusée en direct mardi 24 juin à 18h45

> Guillaume Jullienne, Directeur des relations investisseurs, Groupe Michelin

> Didier Borowski, Responsable de la recherche sur les politiques macroéconomiques , Amundi Investment Institute

> Guillaume Morelli, Responsable du Listing France, Portugal et Espagne, Euronext