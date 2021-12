Bollywood : le cinéma indien sous pression du gouvernement Modi

information fournie par France 24 • 15/12/2021 à 15:14

L'Inde a récemment été secouée par une controverse impliquant la famille de l'une des plus grandes stars du cinéma indien, Shahrukh Khan.En octobre 2021, son fils a été arrêtépar la brigade anti-drogue. Or, pour son avocat Mukul Rohatgi, il n'existe aucune preuve de consommation ou de possession de substances. Beaucoup d'Indiens estiment que cette arrestation a été orchestrée par le gouvernement. Car ces dernières années, le gouvernement d'extrême droite hindou, qui cherche à asseoir son influence,se montrede plus en plus hostileenvers certains membres de la puissante industrie du film.