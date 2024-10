information fournie par France 24 • 15/10/2024 à 15:03

La danseuse et chorégraphe espagnole Blanca Li partage sa vie entre Paris, Madrid et New-York. Elle a travaillé avec les plus grands, de Pedro Almodovar à Jean-Paul Gaultier, en passant par Beyonce. Débuts ses débuts, elle prône le mélange des genres et passe allégrement du flamenco au hip-hop ou du cinéma à la mode. Blanca Li est notre invitée.