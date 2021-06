Biélorussie : les opposants en exil demandent à l'UE de se montrer plus ferme contre le régime

France 24 • 21/06/2021 à 15:47

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne ont approuvé, lundi 21 juin, un nouveau train de sanctions économiques contre le régime biélorusse, qui a dérouté vers Minsk, le 23 mai, un avion de Ryanair transportant un opposant politique. L'application de ces mesures, qui vont de l'interdiction de voyage au gel d'avoirs financiers, n'est pas immédiate. Et de nombreux Biélorusses en exil dans les pays voisins attendent plus de l'Union européenne. Nos correspondants les ont rencontrés en Pologne, en Allemagne et en Ukraine.