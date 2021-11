information fournie par France 24 • 15/11/2021 à 23:19

Alexandre Loukachenko dit travailler "activement" au rapatriement des migrants qui le souhaitent dans leur pays d'origine. Bluff ou effet des nouvelles sanctions annoncées par l'Union Européenne ? On va plus loin avec Anne Nivat, grand reporter indépendante, et Baptiste Fallevoz, chroniqueur international de France 24. Regards croisés aussi sur le sommet Etats-Unis/Chine à venir entre Joe Biden et Xi Jinping.