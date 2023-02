information fournie par France 24 • 22/02/2023 à 16:19

Dans ce nouveau numéro 100% cinéma de "À l’Affiche", Louise Dupont et Xavier Leherpeur reviennent sur la 73ᵉ édition de la Berlinale. Avec d’abord la remise d’un Ours d’Or d’honneur à Steven Spielberg. Le réalisateur de légende sort son nouveau film, "The Fabelmans", dans lequel il s’essaye pour la première fois à l’autobiographie.