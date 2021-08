Ben Shemie, chanteur du groupe Suuns, et November Ultra ont hâte retrouver la scène

information fournie par France 24 • 30/08/2021 à 16:28

Ces deux artistes ont le plaisir de reprendre la route des festivals. Ben Shemie, chanteur guitariste du groupe rock Suuns, confie son plaisir de retrouver bientôt la scène au Canada et présente "The Witness", nouvel album de cette formation, plus lyrique et influencé par les structures du jazz. Pour l'artiste française alternative pop November Ultra, le retour en festival se déroulera début septembre dans le cadre du Festival Rock en Seine, qui se déroule cette année dans une salle parisienne.