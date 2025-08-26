Bayrou prêt à demander "un effort spécifique" aux plus hauts revenus

“Un effort spécifique sera demandé aux plus hauts revenus” pour le budget 2026, assure le Premier ministre François Bayrou à l’université d’été de la CFDT, mentionnant la suppression de niches fiscales “qui profitent d'abord aux ménages aisés et aux grandes entreprises”, alors que son gouvernement est menacé d'être renversé par les oppositions lors d'un vote de confiance le 8 septembre. SONORE
