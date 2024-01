information fournie par France 24 • 15/01/2024 à 11:53

La guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas a franchi dimanche le cap des 100 jours, avec davantage de civils tués à Gaza et des proches d'otages israéliens toujours dans l'angoisse sur leur sort. Le ministère de la Santé du Hamas a fait état lundi de 24 100 personnes tuées dans la bande de Gaza, en majorité des femmes, des adolescents et des enfants, depuis le début de la guerre.