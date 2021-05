Avec "The Underground Railroad", Barry Jenkins nous fait regarder l'esclavage dans les yeux

France 24 • 14/05/2021 à 18:13

Dans cette édition 100 % séries de "À l'Affiche !", Laure Manent et Nina Masson s'intéressent à "The Underground Railroad" de Barry Jenkins, une adaptation pour le petit écran de l'œuvre de Colson Whitehead. Dans son roman, l'écrivain noir américain, récipiendaire de deux prix Pulitzer, imaginait un réseau ferroviaire souterrain qu'auraient utilisé les esclaves pour fuir au Canada. La série suit plus particulièrement Cora, une jeune femme confrontée à de multiples épreuves dans sa quête de liberté.