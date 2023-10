Avec son appareil, la photographe Thandiwe Muriu sublime les beautés noires

information fournie par France 24 • 30/10/2023 à 18:24

Elle brise les codes et réinvente la photographie contemporaine, en total opposition avec l’imagerie coloniale qui a trop souvent déterminé la perception de la femme africaine dans le monde. Thandiwe Muriu s'est fait connaitre sur la scène artistique mondiale en seulement 3 ans et entre dans la lignée de celles et ceux qui contribuent à la reconquête du récit africain et de son image. Ses modèles représentent des femmes modernes et puissantes qui posent enveloppées par des tissus comme le wax ou le kanga et portent des objets de la vie quotidienne.