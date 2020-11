Avec les vivantes : en finir avec les violences faites aux femmes

France 24 • 20/11/2020 à 13:28

Alors que le 25 novembre marque la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, France 24 vous propose un documentaire sur ce fléau. Chaque année, plus de 220 000 femmes sont victimes de violences infligées par un conjoint ou ex-conjoint. Les sévices ont souvent lieu dans l'intimité des foyers et revêtent de multiples formes : coups, viols, mutilations sexuelles, séquestrations... Jusqu'au féminicide. En 2019, plus de 150 femmes ont ainsi été tuées. Pendant un an, la journaliste Mélina Huet a suivi quatre femmes qui luttent pour que les choses changent.