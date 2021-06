France 24 • 16/06/2021 à 15:46

Dans cette édition 100% cinéma de À L'Affiche, Laure Manent et Thomas Baurez reçoivent Just Philippot, le réalisateur de "La Nuée". Le film raconte l'histoire de Virginie, une éleveuse de sauterelles qui ne s'en sort pas. Jusqu'à cet accident... Les sauterelles qui ont goûté à son sang commencent enfin à grossir et prospérer. Film fantastique, "La Nuée" décrit un monde agricole accaparé par les difficultés.