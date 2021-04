France 24 • 14/04/2021 à 09:49

Rien ne semble arrêter l'envolée du bitcoin. Son prix a plus que doublé depuis le début de l'année et il frôle désormais les 65.000 dollars. Un nouveau pic atteint alors que l'on attend, ce mercredi, l'entrée en Bourse de Coinbase, l'une des plus grandes plateformes d'échanges de cryptomonnaies. L'entreprise est valorisée à plus de 65 milliards de dollars.