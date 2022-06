Avec "Elvis", Baz Luhrman ressuscite le King

information fournie par France 24 • 22/06/2022 à 16:35

Dans ce numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine. Dans le film "Elvis", présenté hors compétition lors du Festival de Cannes, l'Australien Baz Luhrmann fait revivre en fiction une partie de la vie d'une des plus grandes stars du rock'n'roll. Également à voir en salles : "Buzz l'éclair", qui met à l'honneur l'astronaute de "Toy Story", et un Javier Bardem formidable dans "El buen patrón", lauréat d'un Goya, l’équivalent des César en Espagne.