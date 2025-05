Aux origines de l’esclavage : Fanny Glissant sur la mémoire partagée entre Afrique et Antilles

information fournie par France 24 • 10/05/2025 à 22:32

À l’occasion du 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, France 24 reçoit Fanny Glissant, productrice du documentaire Aux origines de l’esclavage. Après le succès de Sur les routes de l’esclavage, elle revient avec un nouveau projet intime et collectif : faire témoigner des personnalités comme Joey Starr ou Karine Baste, parties en Afrique de l’Ouest sur les traces de leurs ancêtres. Une conversation forte autour des silences, de la filiation, et de la réconciliation mémorielle.