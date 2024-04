information fournie par France 24 • 18/04/2024 à 11:02

Aux États-Unis, les images générées par l’intelligence artificielle (IA), les deepfakes, inquiètent de plus en plus à l’approche de l’élection présidentielle. Elles sont utilisées pour influencer l’opinion publique. Des célébrités comme Taylor Swift, réputée proche des démocrates, ont été la cible de deepfakes pornographiques. Et de plus en plus de jeunes femmes, parfois très jeunes, sont la cible de ces images modifiées par l’IA.