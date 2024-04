Au Soudan, un an de guerre

information fournie par France 24 • 15/04/2024 à 22:54

Un an après le déclenchement de la guerre, le pays est détruit. La population est prise entre deux feux : celle de l'armée du général au pouvoir, Abdel Fattah al-Burhan, et celle du chef de la milice des Forces de soutien rapide, le général Daglo. Le conflit a couté la vie à des milliers de personnes et provoqué une catastrophe humanitaire qui déborde dans les pays voisins. Où en est-on aujourd'hui ? La région risque-t-elle d'être déstabilisée en raison des milliers de réfugiés qui affluent vers les pays voisins ? Éléments de réponse.