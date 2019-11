Au paradis avec Hamza !

France 24 • 08/11/2019 à 15:58

Bruxelles peut compter sur un nouvel ambassadeur, nommé Hamza ! Ce producteur, auteur, compositeur, interprète et mélodiste, a su séduire par son éclectisme non seulement le monde francophone, mais aussi l'Italie, les Pays-Bas, les États-Unis et même l'Allemagne! De nombreux artistes de divers horizons musicaux, tels que Sch, Christine and the Queen, Aya Nakamura ou encore Oxmo Puccino ont déjà collaboré avec le maestro. Son dernier album "Paradise" cumule des millions de vues sur YouTube.