Au moins 42 morts dans une attaque à Béni, dans l'est de la RDC

information fournie par France 24 • 13/06/2024 à 23:25

En RDC, une attaque des ADF, groupe lié à l'Etat islamique selon les autorités, a fait au moins 42 morts à Béni, dans l'est du pays, alors que ce 13 juin marque les deux ans de la prise de la ville de Bunagana par les rebelles du M23. Leslie Varenne vient nous présenter son dernier livre "Emmanuel au Sahel : itinéraire d'une défaite" qui dresse un bilan critique et sans concession de la politique sahelienne du Président français. Enfin au Sénégal, le gouvernement a annoncé ce jeudi des mesures de baisse des prix des produits de consommation en réponse à la cherté de la vie. Une bonne nouvelle à la veille de la Tabaski, la plus grande fête musulmane du pays. Reportage à Dakar, où la course au mouton est lancée.