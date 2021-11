Au Japon, les yakuzas vieillissants n'attirent plus les jeunes recrues

information fournie par France 24 • 26/11/2021 à 15:08

Avec plus de 180 000 membres à leur apogée dans les années 60, les yakuzas ont longtemps constitué l'une des plus grandes organisations criminelles au monde. Mais ils ne seraient aujourd'hui plus que 23 000 de plus en plus âgés et appauvris. France 24 a pu filmer un clan encore actif de yakuzas, au sud d'Osaka. Entre répression croissante du gouvernement et scissions au sein des familles, les temps sont compliqués pour la pègre nippone.