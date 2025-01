information fournie par France 24 • 28/01/2025 à 10:38

Le Japon est l’une des sociétés les plus vieillissantes au monde : un tiers des Japonais est âgé de plus de 65 ans De ce fait, le pays compte chaque année de plus en plus de personnes atteintes de démence sénile. Alors que l’archipel compte aujourd’hui près de 5 millions de cas, le gouvernement prend le problème au sérieux : il a créé une loi, et un comité pour mieux encadrer ce trouble. Reportage au Japon d'Alexis Bregere et Mélodie Sforza.