information fournie par France 24 • 05/07/2024 à 12:13

À plus d’un an de la prochaine élection présidentielle prévue en octobre 2025 au Cameroun, le climat politique reste tendu. Après quarante-deux ans au pouvoir, les partisans du président Paul Biya l’appelle à briguer un nouveau mandat de sept ans. Mais ses principaux opposants l'accusent de manœuvrer pour les écarter de la course. Plus d'informations avec le correspondant France 24 à Yaoundé, Marcel Amoko.