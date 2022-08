information fournie par France 24 • 25/08/2022 à 12:50

A un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle au Brésil, un thème de campagne émerge: celui du retour de la faim dans le pays ! Elle avait été éradiquée en 2014, et pourtant ils sont plus de 30 millions de Brésiliens à souffrir de la faim.