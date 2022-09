Attentat de Nice : ouverture de l'audience à la Cour d'Assises spéciale, 8 accusés comparaissent

information fournie par France 24 • 05/09/2022 à 14:38

Le procès de l'attentat de Nice s'est ouvert lundi à Paris, un peu plus de six ans après la course meurtrière du camion conduit par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel qui avait tué 86 personnes dans la foule venue assister au feu d'artifice du 14 juillet 2016. En l'absence de l'assaillant, tué par la police le soir de l'attentat, huit personnes de nationalité franco-tunisienne, tunisienne ou albanaise, dont une femme, comparaissent devant la cour d'assises spéciale de Paris, dans la salle spécialement construite pour le procès du 13-Novembre dans le Palais de justice de l'Ile de la Cité. Le compte-rendu de Karim Hakiki, journaliste spécialiste des questions judiciaires à France 24.