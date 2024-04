information fournie par France 24 • 16/04/2024 à 22:13

Info ou Intox revient sur l’attaque iranienne sur Israël survenue dans la nuit du 13 au 14 avril. Une attaque sans précédent avec des drones et des missiles envoyés vers Israël. La grande majorité ont été interceptés par l’armée israélienne, il y eu une blessée et des dégâts matériels mineurs… On a vu de nombreuses images de ces missiles interceptés dans le ciel, la plupart sont vraies, mais quelques images détournées ont aussi été diffusées, des deux côtés.