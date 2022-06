information fournie par France 24 • 09/06/2022 à 23:03

Une attaque de séparatistes anglophones dans l'ouest du Cameroun a causé la mort de cinq gendarmes et fait deux blessés graves. L'attaque a été revendiqué par un chef milicien qui se fait appeler "General No Pity" - le "Général sans pitié". Notre correspondant Marcel Amoko nous en dit plus.