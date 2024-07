"Atroce" : Gaza manque de tout, fait face à "une famine intentionnelle aux allures de génocide"

information fournie par France 24 • 11/07/2024 à 09:46

Les forces israéliennes poursuit leur offensive dans le nord et le centre de Gaza, quelques heures après une frappe aérienne sur un campement qui, selon des responsables palestiniens, a fait au moins 29 morts, alors que les négociations en vue d'un cessez-le-feu sont sur le point de reprendre. La frappe aérienne a touché des tentes de déplacés devant une école de la ville d'Abassan, à l'est de Khan Younès, dans le sud de Gaza, tuant en majorité des femmes et des enfants, ont indiqué des responsables médicaux palestiniens. Entre-temps, Israël appelle tous les habitants de la ville de Gaza à partir vers le sud. Le bureau des droits de l'homme de l'ONU s'est dit "consterné" par les appels israéliens qui encouragent "à fuir vers des secteurs où les opérations militaires de l'armée sont en cours et où des civils continuent d'être tués et blessés". Décryptage avec Jean-Francois Corty, Président de Médecins du Monde, chercheur associé à l’IRIS, et auteur des documentaires.