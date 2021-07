France 24 • 08/07/2021 à 11:41

Quatre "mercenaires" ont été tués et deux autres arrêtés au lendemain de l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui a choqué Haïti et la communauté internationale et menace de déstabiliser davantage un pays déjà fragile. Claude Joseph, lePremier ministre par intérim, s'est exprimé sur l'antenne de France 24 à propos des événements récents en Haïti.