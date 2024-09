information fournie par France 24 • 27/09/2024 à 12:25

La vallée de Ferghana est le théâtre d'une guerre de l'eau opposant le Kirghizstan et le Tadjikistan. La raréfaction des ressources et le changement climatique accentuent le conflit. Avec la disparition progressive des glaciers de Ferghana, c'est l'avenir même de la vallée qui est en jeu. Un reportage de Marie Boyer et Germain Baslé.