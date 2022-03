Arthur Dénouveaux, rescapé du Bataclan : "La justice ne s’arrête pas à la salle d’audience"

information fournie par France 24 • 16/03/2022 à 11:54

L'invité de Paris Direct, mercredi, est Arthur Dénouveaux. Rescapé du Bataclan, il est le président de l’association de victimes Life for Paris, partie civile au procès des attentats du 13-Novembre qui se tient depuis sept mois devant la cour d’assise spéciale de Paris. On revient avec lui sur la journée d’interrogatoire de Salah Abdeslam, qui a été particulièrement tendue mardi, et sur le bilan intermédiaire qu’on peut tirer de ce procès.