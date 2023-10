information fournie par France 24 • 05/10/2023 à 14:51

Catherine Colonna en visite à Erevan annonce la livraison d'armements par la France à l'Arménie. Suffisant pour éviter une offensive de l'Azerbaïdjan ? Dans l'actualité aussi, le COnseil de Sécurité de l'ONU qui valide le déploiement d'une mission de sécurité internationale en Haïti. On va plus loin avec Patricia Allémonière, Bruno Daroux et Julie Dungelhoeff en Arménie pour France 24.