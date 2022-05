Argentine : les trans se battent désormais pour une meilleure inclusion sociale

information fournie par France 24 • 25/05/2022 à 16:36

Depuis 2012, il est possible en Argentine de choisir son genre et de faire changer ses papiers d'identité, sans avoir besoin d'un accord médical ou juridique. Mais en dépit d'une législation très progressiste, les trans d'Argentine souffrent encore d'une forte discrimination, que ce soit dans les secteurs de l'éducation, de la santé ou du travail. Une grande partie d'entre eux souffrent de la précarité et leur espérance de vie est bien plus faible que celle du reste de la population.