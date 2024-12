information fournie par Boursorama • 12/12/2024 à 14:10

Le leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers a récemment publié ses résultats pour l'exercice 23-24 clos fin septembre. Dans ce numéro de l'Actu Bourse, Guillaume Paoli, cofondateur et codirecteur général d'Aramis Group explique ce qu'il faut retenir de cette publication et rentre dans le détail de la stratégie 2027 et des objectifs financiers du groupe.

Publication sponsorisée.