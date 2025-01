Antonio Fischetti : "À Charlie Hebdo, on continue, dix ans après"

information fournie par France 24 • 07/01/2025 à 15:20

Le 7 janvier 2015, l'attentat islamiste des frères Kouachi frappait le journal satirique Charlie Hebdo, tuant douze personnes, dont huit membres de la rédaction. Partout dans le monde les manifestations de soutien se sont multiplié au son du slogan "Je suis Charlie". Dix ans plus tard et à l’heure des commémorations, où en sont la liberté d’expression et celle de la presse ? Dans ce numéro spécial, Louise Dupont reçoit Antonio Fischetti, journaliste scientifique et chroniqueur pour Charlie Hebdo depuis 1997, et Kak président de l’association Cartooning for Peace, qui lutte pour la liberté de la presse dans le monde.