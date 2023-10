Antisémitisme en Allemagne : le conflit au Proche-Orient inquiète la communauté juive

information fournie par France 24 • 31/10/2023 à 10:51

La France n'est pas le seul pays européen à s'alarmer de la hausse des attaques contre la communauté juive. L'Allemagne compte un nombre encore plus important d’actes antisémites ces dernières semaines et les rassemblements de soutien à la Palestine donnent lieu à des débordements violents. L’Allemagne, qui porte la responsabilité historique de l’Holocauste, accueille la troisième plus grande communauté juive d’Europe et considère la sécurité d’Israël comme partie intégrante de sa raison d’Etat. Mais la communauté juive d’Allemagne s’inquiète plus que jamais pour sa sécurité, une crainte confirmée par le renseignement intérieur allemand qui se dit très préoccupé. Reportage.