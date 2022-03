Anticipation : "l'armée s’ouvre à des auteurs de science-fiction" pour réussir à penser différemment

information fournie par France 24 • 31/03/2022 à 12:09

Le commandant Jean-Baptiste Collas, membre de l’Agence de l'innovation de défense, et Cédric Denis-Rémis, vice-président développement de l'université Paris Sciences et Lettres (PSL), sont à l'origine du projet Red Team, une équipe d'auteurs et de dessinateurs de science-fiction chargés d'imaginer les menaces pouvant frapper la France dans les prochaines décennies. Certains des scénarios élaborés par cette équipe sont rendus publics dans le livre "Ces guerres qui nous attendent 2030-2060".