Ananda Devi, écrivaine : une invitation à un voyage littéraire inoubliable

Ananda Devi est une des plus grandes autrices francophones. En près de 50 ans, elle a publié plus de 25 titres, dont une quinzaine de romans. Née sur l'Île Maurice, elle voyage de titre en titre en écrivaine sensorielle qui manie une prose poétique puissante avec laquelle elle dénonce les tourments du monde. Elle manie comme personne une esthétique de la laideur et de la violence avec toujours une pointe d’espoir et de rédemption. Elle aime se décrire en ver à soie, à l’apparence fragile, mais dont le labeur de patience produit une œuvre solide et intemporelle.