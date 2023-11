Alternance politique en Pologne : un coup d'arrêt aux populistes européens ?

information fournie par France 24 • 03/11/2023 à 10:45

Les dernières élections ont chamboulé les lignes des pays du flanc est de l’Union européenne, que l'on croyait abonnés à l’utra-conservatisme et à l'opposition avec Bruxelles sur l'État de droit. Or, le 15 octobre dernier, le parti Droit et justice (PiS), au pouvoir depuis huit ans en Pologne, a été battu par la Coalition civique (KO) de Donald Tusk, soutenue par la Troisième Voie et la Nouvelle Gauche. Les résultats de ces élections soulèvent plusieurs questions : l'opposition va-t-elle changer de rhétorique et d'orientation vis-à-vis de l'UE ? Va-t-elle rétablir l'indépendance des systèmes judicaire, bancaire et médiatique ? Enfin, quel changement attendre en matière de politique étrangère, alors que le PiS avait menacé de couper tout soutien à l'Ukraine ?