information fournie par France 24 • 05/07/2024 à 16:17

Qu’est-ce que la séduction ? Est-elle symétrique chez les hommes et les femmes? La philosophe et journaliste Christine Van Gaine s’est intéressée à la figure de la séductrice dans "Allumeuse, genèse d'un mythe". Au Japon, certains hommes sont des allumeurs. Dans les bars à homme de compagnie, ce sont les femmes qui leur paient un verre et s’offrent un moment de flirt contre espèces sonnantes et trébuchantes.