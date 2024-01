information fournie par France 24 • 19/01/2024 à 10:16

La révélation d'un projet de "remigration" des Allemands d'origine étrangère place l'extrême droite allemande au coeur des critiques... et des interrogations : avec plus de 20% des voix au niveau national, l'AfD doit-elle être interdite ? On va plus loin avec Marc Semo, Richard Werly et Pascal Thibaut à Berlin.