France 24 • 19/02/2021 à 08:52

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a promis jeudi soir de libérer des dizaines de détenus d'opinion, dans un geste d'apaisement à l'adresse du mouvement de contestation populaire Hirak, et décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et d'appeler à des élections législatives anticipées. Explications et analyse depuis Alger.