Alexis Corbière : "Quand on méprise le peuple, il se révolte"

information fournie par France 24 • 24/11/2021 à 09:12

La situation en Guadeloupe est "explosive". Le mouvement fait tache d'huile en Martinique. Violences, pillages, barrages. La situation sécuritaire et sanitaire vient aggraver la crise sociale avec le chômage, la pauvreté et la vie chère. Le gouvernement dit vouloir rétablir l'ordre public avant toute chose. Roselyne Febvre (France 24) et Frédéric Rivière (RFI) en parlent dans "Mardi politique" avec Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.