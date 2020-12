Airbus : un demi-siècle d'histoire et une année noire

France 24 • 18/12/2020 à 10:02

Il y a 50 ans, le 18 décembre 1970, naissait Airbus, coopération de constructeurs aéronautiques français et allemand. Initiative européenne, Airbus a connu de grands succès, avant que la crise sanitaire ne mette ses usines à l'arrêt les unes après les autres et et ne fasse considérablement baisser le nombre de commandes nouveaux appareils. Une seule porte de sortie pour Airbus désormais : l'innovation, avec un avion basse émission à hydrogène, prévu pour 2035.