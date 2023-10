information fournie par France 24 • 30/10/2023 à 14:38

Une semaine après les premiers convois humanitaires dans la bande de Gaza, ces derniers peinent à couvrir l’ensemble du territoire gazaoui. Les coupures des réseaux et les bombardements incessants empêchent toute distribution de l’aide humanitaire. Comment y parvenir ? Pour Benoît Carpentier, responsable communication de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, invité de France 24, "on a besoin de sécurité" et "toute pause dans les combats serait la bienvenue."