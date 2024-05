Aide à mourir : remettre le patient au cœur de la décision, Parlons-en avec C.Grange et J. Denis

information fournie par France 24 • 27/05/2024 à 14:05

C'est la deuxième grande réforme sociétale d'Emmanuel Macron, après la PMA. Les députés français entament aujourd’hui l'examen du projet de loi sur l'aide à mourir. Un texte que l’opinion publique semble soutenir et qui pourrait permettre à certains d'être accompagnés pour mettre fin à leurs jours, mais sous conditions. Quelles sont ces conditions ? Une nouvelle loi est-elle véritablement nécessaire ? Se fera-t-elle au détriment des soins palliatifs ? Quel rôle le corps médical devra-t-il jouer demain si ce texte est adopté ? Aider à mourir quelqu’un en souffrance est-ce un acte médical ultime, comme on l’entend parfois ? Pour en débattre, nous recevons le docteur Claude Grange, spécialiste des soins palliatifs, Jonathan Denis, président de l’association pour le droit de mourir dans la dignité, et Natacha Vesnitch, journaliste à France 24, auteur d’un reportage sur le sujet.