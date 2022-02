Ai Weiwei ou l’art de la résistance

information fournie par France 24 • 15/02/2022 à 15:29

C'est le plus célèbre dissident chinois et l'un des artistes contemporains les plus connus au monde. Ai Weiwei vient de sortir ses mémoires, "1 000 ans de joies et de peines", dans lesquels il raconte son parcours et celui de son père, le grand poète Ai Qing. Dans ce numéro de À l’Affiche !, l’artiste chinois répond aux questions d’Eve Jackson et revient sur son combat pour la liberté d’expression, les Jeux olympiques de Pékin et les relations entre son pays et l’Occident.